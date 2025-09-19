Форвард «Локомотива» Иванов: пока не ощущаю, что на нас у команд какой-то другой настрой

Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов ответил на вопрос, чувствует ли особый настрой у соперников на чемпиона.

— Пока не ощущаю, что на нас у команд какой-то другой настрой. Начался новый сезон, все начинают с нуля. В этом сезоне нет чемпиона, и он будет известен только в конце.

— Все игроки КХЛ мечтают выиграть Кубок Гагарина. Какая ещё хоккейная мечта есть, которую хотели бы осуществить?

— Выиграть следующую встречу. Повторить успех прошлого сезона. Сезон длинный, поэтому надо идти от матча к матчу.

— А если будет выбор: второй Кубок Гагарина или участие на Олимпиаде?

— Ох! Тяжёлый и интересный вопрос. Если помечтать, конечно, хотелось бы сыграть на Олимпиаде, — приводит слова Иванова Legalbet.