В МОК подтвердили, что российские хоккеисты не примут участия на Олимпиаде 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) будет продолжать такую же политику допуска российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры 2026 года, как и на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом на пресс-конференции заявила глава МОК Кирсти Ковентри.

Таким образом, как и в Париже российские спортсмены не смогут принять участие в командных видах. Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийские игры 2026 года, в них не вошли российские команды. В ИИХФ подчеркивали, что окончательное решение примет МОК.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

Олимпиада в Италии пройдёт с 6 по 23 февраля 2026 года. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе, точное число участников станет известно позднее.