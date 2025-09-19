Аскольд Запашный: новая арена поможет хоккеистам ЦСКА проявить себя по максимуму

Народный артист России Аскольд Запашный считает, что новая арена ЦСКА на Ленинградском проспекте добавит хоккеистам клуба мотивации и поможет проявить себя по максимуму.

«Я очень сильно жду новую арену, так как болею за ЦСКА от всего сердца. Конечно, я понимаю, что это бесконечно важно, в первую очередь, для команды, а во вторую – это для всех поклонников. Почему? Потому что это дополнительная мотивация, когда ты знаешь, что что-то растёт, что-то развивается. Современные технологии не стоят на месте. И это удобство для зрителей и для команды. Мы знаем, что современные арены –дополнительно мотивируют, для того чтобы показать себя во всей красе, для того чтобы проявить себя по максимуму», – отметил Запашный.

«Я понимаю, что чувствуют игроки и болельщики. То есть, когда ты знаешь, что впереди тебя ждёт какое-то совершенное здание, где ты сможешь что-то показать по-настоящему круто… Здесь то же самое, наверное, испытывают и, в первую очередь, команда, и её фанаты», – добавил артист.

Строительство новой арены ЦСКА на Ленинградском проспекте активно идёт при поддержке владельца хоккейного клуба компании «Роснефть».