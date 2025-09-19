Скидки
Генменеджер «Эдмонтона»: Макдэвид идёт своим путём, это нужно понимать и уважать

Генменеджер «Эдмонтона»: Макдэвид идёт своим путём, это нужно понимать и уважать
Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн прокомментировал ситуацию с новым соглашением нападающего и капитана команды Коннора Макдэвида. У форварда остался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн). 1 июля Макдэвид получил право на продление соглашения с клубом.

«Коннор сказал, что хочет побеждать с «Эдмонтоном». Верю ему на слово. Он идёт своим путём, это нужно понимать и уважать. Игрок будет готов, когда придёт время. Понимаю, об этом [ситуации с контрактом] думают все – и медиа, и болельщики, и мы тоже. Это один из тех вопросов, о которых говорили много раз. И Коннор всегда был последователен. Отталкиваемся от этого.

Все очень волнуются, но я доверяю тому, что говорит он. Не понимаю, почему Коннору не следовало бы верить. Мне нравится слышать, что победа с «Эдмонтоном» – его главная цель. У меня нет причин сомневаться в его словах», – приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

