Малкин: у Кросби невероятная память, у меня же она хуже некуда

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби обладает невероятно хорошей памятью.

«Вообще у него невероятная память. У меня же она хуже некуда. Он рассказывает мне какие-то истории из начала 2010-х, а я думаю: «Да как ты это помнишь?!» Я не помню, что было в прошлом году!

Например, он вспоминал про поездку в Швецию («Питтсбург» проводил матчи регулярного чемпионата в Стокгольме в сезоне-2008/2009 и вновь сыграет там в предстоящем сезоне. – Прим. «Чемпионата») и говорил: «Помнишь, мы летели, приземлились, и ты сделал то-то...»

Я думаю: «Как ты помнишь, что было в Швеции в 2008 году?!» Это просто вау», – приводит слова Малкина пресс-служба клуба.

38-летний Кросби выступает за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ. В завершившемся сезоне звёздный центрфорвард провёл 80 матчей в регулярном чемпионате, набрав 91 (33+58) очко.