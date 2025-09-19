«Это безобразное, печальное известие». Майоров — об отсутствии российских хоккеистов на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров назвал печальным известием отсутствие сборной России по хоккею на Олимпиаде 2026 года. Сегодня, 19 сентября, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ОИ в Италии.

«Это было объявлено Международной федерацией хоккея пару месяцев назад, я вообще не рассчитывал, что наша сборная будет там играть, это подтверждение, для меня никаких новостей нет. Это безобразное, печальное известие, но ничего с этим поделать нельзя. Олимпиада состоится, всё будет так, как расписано, для нас это, конечно, большая потеря. Соревнования пройдут, в каком составе, будет ли он мощным — другой вопрос», — приводит слова Майорова ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает международные турниры с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.