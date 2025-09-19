Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Спартак. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Спартак, результат матча 19 сентября 2025 года, счет 5:4 Б, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком» в серии буллитов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский «Спартак». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Б
Спартак
Москва
1:0 Тарасов (Воробьёв, Журавлёв) – 02:50 (5x5)     1:1 Пашин (Ружичка, Коростелёв) – 07:20 (5x4)     1:2 Локхарт (Королёв, Загидулин) – 12:04 (5x5)     2:2 Кизимов (Да Коста, Блэкер) – 29:47 (5x4)     2:3 Рубцов (Пашин, Орлов) – 41:02 (5x4)     2:4 Порядин (Мальцев, Тодд) – 43:22 (5x4)     3:4 Буше (Да Коста, Ишимников) – 49:02 (5x5)     4:4 Кизимов (Блэкер, Да Коста) – 59:12 (5x5)     5:4 Буше – 65:00    

На третьей минуте нападающий Максим Тарасов забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На восьмой минуте форвард «Спартака» Александр Пашин сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Люк Локхарт забросил вторую шайбу в ворота хозяев. На 30-й минуте форвард «Автомобилиста» Семён Кизимов восстановил равенство в счёте.

На 42-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел «Спартак» вперёд. На 44-й минуте форвард Павел Порядин укрепил преимущество красно-белых. На 50-й минуте нападающий Рид Буше отыграл одну шайбу екатеринбуржцев. В концовке третьего периода Семён Кизимов вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евгений Артюхин назвал слабый аспект игры «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android