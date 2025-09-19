Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком» в серии буллитов

Сегодня, 19 сентября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московский «Спартак». Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 5:4.

На третьей минуте нападающий Максим Тарасов забил первый гол и вывел «Автомобилист» вперёд. На восьмой минуте форвард «Спартака» Александр Пашин сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Люк Локхарт забросил вторую шайбу в ворота хозяев. На 30-й минуте форвард «Автомобилиста» Семён Кизимов восстановил равенство в счёте.

На 42-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел «Спартак» вперёд. На 44-й минуте форвард Павел Порядин укрепил преимущество красно-белых. На 50-й минуте нападающий Рид Буше отыграл одну шайбу екатеринбуржцев. В концовке третьего периода Семён Кизимов вновь сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались хозяева.

