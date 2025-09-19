Скидки
Хоккей

Трактор — Нефтехимик, результат матча 19 сентября 2025 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал третью победу подряд, одолев «Нефтехимик»
Сегодня, 19 сентября, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Юртайкин, Ди) – 04:25 (5x4)     1:1 Кадейкин – 07:31 (5x5)     2:1 Ливо (Светлаков) – 24:02 (5x5)     2:2 Надворный – 32:37 (5x5)     3:2 Дронов (Светлаков, Ливо) – 44:03 (5x5)    

На пятой минуте нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин забросил первую шайбу в матче. На восьмой минуте форвард «Трактора» Александр Кадейкин сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Джош Ливо вывел хозяев вперёд. На 33-й минуте форвард гостей Матвей Надворный восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте защитник Григорий Дронов забросил третью шайбу в ворота «Нефтехимика».

Таким образом, «Трактор» одержал третью победу подряд.

