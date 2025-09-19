Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА пропустил две шайбы за полторы минуты в начале матча с минским «Динамо»

СКА пропустил две шайбы за полторы минуты в начале матча с минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Идёт первый период — счёт 2:1 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
1 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)    

Армейцы пропустили две шайбы в течение первых полутора минут. Первый гол на свой счёт записал нападающий минчан Алекс Лимож, второй забил форвард «Динамо» Сергей Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл четыре матча, в которых набрал пять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с пятью очками после четырёх встреч располагается на шестой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
