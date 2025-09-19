Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

СКА пропустил две шайбы за полторы минуты в начале матча с минским «Динамо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и минским «Динамо». Идёт первый период — счёт 2:1 в пользу гостей.

Армейцы пропустили две шайбы в течение первых полутора минут. Первый гол на свой счёт записал нападающий минчан Алекс Лимож, второй забил форвард «Динамо» Сергей Кузнецов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл четыре матча, в которых набрал пять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с пятью очками после четырёх встреч располагается на шестой строчке Запада.