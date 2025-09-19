Жамнов — о поражении «Спартака»: принимаем неправильные решения в стрессовых ситуациях

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча с «Автомобилистом» (4:5 Б) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Ребята старались, неплохо играли. Начали скованно чуть, но в целом молодцы. Ясно, что у нас есть моменты, где принимали неправильные решения, в концовке игры. Есть над чем работать.

— Почти повторился сценарий прошлогоднего матча в Екатеринбурге, где хозяева отыгрались с 1:4. Как это объяснить?

— Сейчас другая игра уже была. В концовке у нас есть эта проблема, она была и в том году: в стрессовых ситуациях принимаем неправильные решения, они сказываются на результате. Мы это поправим. Сравнивать сезоны не буду, у нас много ребят, кто-то не до конца понимает наши требования, отсюда складываются нюансы. В целом претензий у меня нет, ребята боролись до конца.

— Не показалось, что на второй период при счёте 2:1 команда вышла пассивно играть?

— Мы стараемся сыграть построже, понимали, что хозяева добавят. Соперник переломил игру, тяжеловато было, но во второй половине периоде вернулись в игру. Опять же: моменты есть, надо их использовать, тогда было попроще.

— Снова использовали тайм-аут по ходу игры. Он команду успокоил?

— Я пытался успокоить, игроки стали принимать необдуманные решения, чуть устали, потому что мы перешли на игру в три звена. Ребята чуть поднаелись, нужна была передышка, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.