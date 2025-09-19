Скидки
Хоккей Новости

Николай Заварухин прокомментировал волевую победу «Автомобилиста» над «Спартаком»

Николай Заварухин прокомментировал волевую победу «Автомобилиста» над «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе над «Спартаком» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 4
Б
Спартак
Москва
1:0 Тарасов (Воробьёв, Журавлёв) – 02:50 (5x5)     1:1 Пашин (Ружичка, Коростелёв) – 07:20 (5x4)     1:2 Локхарт (Королёв, Загидулин) – 12:04 (5x5)     2:2 Кизимов (Да Коста, Блэкер) – 29:47 (5x4)     2:3 Рубцов (Пашин, Орлов) – 41:02 (5x4)     2:4 Порядин (Мальцев, Тодд) – 43:22 (5x4)     3:4 Буше (Да Коста, Ишимников) – 49:02 (5x5)     4:4 Кизимов (Блэкер, Да Коста) – 59:12 (5x5)     5:4 Буше – 65:00    

— Динамичный матч с обилием голевых моментов у обоих соперников. В дебюте здорово двигали шайбу, имели моменты, но удаления нас подвели, сбился ритм. Во втором периоде более агрессивно сыграли, большинство реализовали. Переговорили во втором перерыве, что должны более агрессивно играть, но нахватали ненужных удалений, которые переломили игру.

Команда верила до конца, что может победить, понравилось движение в атаке. В непростое для нас время молодые ребята дают эмоции команде, поздравляю Макса Тарасова с первым голом в КХЛ, Кизимов сделал свою работу, Буше здорово реализовал буллит. Надеюсь, игра понравилась зрителям.

— Что с Мэйсеком?
— Вынужденная ротация. Видите, парни крепнут, даём молодым дорогу. Нам нужен опытный защитник, ведём работу в этом направлении, завтра объявим [о трансфере]. Не скрою, нам нужен атакующий защитник под большинство: начинаются тренировочные лагеря [в НХЛ]: если что-то хорошее будет, сработаем по этому направлению.

— Почему не пошло в меньшинстве сегодня?
— Голы такие были забиты — атака с ходу, неправильно на добивании сыграли, отскоки. Разберём моменты завтра, сделаем коррективы

— Много сумбура на пятаке сегодня было….
— Соглашусь, в первом периоде проигрывали борьбу на пятаке, эти стыки, было преимущество «Спартака», но Вова [Галкин] помог нам, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

