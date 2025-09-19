Защитник «Салавата» Зоркин получил две минуты штрафа за упавший на лёд браслет

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.
В концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет, вероятно, браслет. Арбитры решили, что он принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с тремя очками после пяти встреч располагается на 11-й строчке Востока.
- 19 сентября 2025
-
21:08
-
20:56
-
20:52
-
20:36
-
20:28
-
20:06
-
19:32
-
19:22
-
19:04
-
18:42
-
18:24
-
18:08
-
18:02
-
17:44
-
17:14
-
16:46
-
16:32
-
16:22
-
16:07
-
16:00
-
15:47
-
15:35
-
15:09
-
15:05
-
14:39
-
14:29
-
14:04
-
14:00
-
13:43
-
13:25
-
13:04
-
12:46
-
12:23
-
12:02
-
11:45