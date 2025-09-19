Защитник «Салавата» Зоркин получил две минуты штрафа за упавший на лёд браслет

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После второго периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

В концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет, вероятно, браслет. Арбитры решили, что он принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с тремя очками после пяти встреч располагается на 11-й строчке Востока.