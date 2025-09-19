Защитник «Трактора» прокомментировал волевую победу над «Нефтехимиком»

Защитник «Трактора» Фёдор Крощинский подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:2) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Был ли сегодня особый настрой у команды именно из-за того, что игра — первая домашняя в сезоне?

— Конечно. Мы соскучились по домашнему льду, по трибунам. Хотели порадовать болельщиков игрой и победой.

— Матч получился упорным, команды шли практически ровно по игре. В какой момент почувствовали, что можете ещё добавить?

— С каждой сменой понимали, что надо прибавлять. Выходили как одно целое — бились, не давали сопернику пространства.

— Насколько сегодня помогала атмосфера арены? Чувствуешь ли здесь себя уже своим?

— Болельщики потрясающие. Они заводят нас с первой минуты, мы очень благодарны за поддержку — и на арене, и у экранов.

— Как оцениваешь взаимодействие с партнёрами — чувствуется ли уже сыгранность, или впереди ещё много работы?

— Конечно, мы уже притерлись друг к другу. Но с каждой игрой будем прибавлять, появится больше химии в звеньях и в пятёрках.

— Что ощущал, выходя на лёд против игроков, с которыми ещё недавно делил раздевалку?

— На льду друзей нет. Есть битва за победу и за два очка. Встреча приятная, но во время игры думаем только о деле. Мы выходим и выкладывается на полную, несмотря, кто там соперник.

— Дальше — «Спартак». Пару слов об этом сопернике.

— Сейчас восстановимся и будем готовиться. Неважно, кто напротив — главное, побеждать, — сказал Крощинский «Чемпионату».