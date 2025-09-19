«Я это не понимаю». Игрок «Салавата» Хмелевски — о штрафе за посторонний предмет на льду

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался об эпизоде с найденным на льду посторонним предметом в матче с «Ак Барсом» в Казани. Встреча проходит в эти минуты, идёт третий период.

«Я понимаю, когда есть удаление, но это я не понимаю. Без комментариев, потому что у нас тут нет преимущества, мы просто играем, а они решения принимают», — сказал Хмелевски после двух периодов.

В концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет, вероятно, браслет. Арбитры решили, что он принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.