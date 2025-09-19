«Я это не понимаю». Игрок «Салавата» Хмелевски — о штрафе за посторонний предмет на льду
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался об эпизоде с найденным на льду посторонним предметом в матче с «Ак Барсом» в Казани. Встреча проходит в эти минуты, идёт третий период.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3-й период
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4) 2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5) 3:0 Кателевский – 51:54 (5x5) 3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)
«Я понимаю, когда есть удаление, но это я не понимаю. Без комментариев, потому что у нас тут нет преимущества, мы просто играем, а они решения принимают», — сказал Хмелевски после двух периодов.
В концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет, вероятно, браслет. Арбитры решили, что он принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.
