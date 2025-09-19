«Ак Барс» победил «Салават Юлаев», у уфимцев четвёртое поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 19 сентября, в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал уфимский «Салават Юлаев». Победу в игре, проходившей на стадионе «Татнефть-Арена», одержали хозяева со счётом 3:1.

На 31-й минуте нападающий Илья Сафонов забил первый гол и вывел «Ак Барс» вперёд. На 35-й минуте форвард Кирилл Семёнов удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий Дмитрий Кателевский забросил третью шайбу в ворота уфимцев. В концовке встречи форвард Владислав Ефремов забил единственный гол «Салавата Юлаева».

Таким образом, команда Виктора Козлова потерпела четвёртое подряд поражение.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Ак Барс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл шесть матчей, в которых набрал пять очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с тремя очками после шести встреч располагается на 11-й строчке Востока.