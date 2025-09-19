Нападающий «Локомотива» Полунин оштрафован по итогам матча с ЦСКА за симуляцию
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – «Локомотив». Встреча прошла в Москве в четверг, 18 сентября. Нападающий «Локомотива» Александр Полунин был оштрафован за симуляцию. Железнодорожники одержали победу со счётом 5:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Иванов – 06:18 (5x5) 1:1 Гурьянов (Абрамов, Спронг) – 12:57 (5x4) 1:2 Рафиков (Полунин, Алексеев) – 22:43 (5x5) 1:3 Сурин (Каюмов, Рафиков) – 33:18 (5x4) 1:4 Елесин (Гернат, Красковский) – 36:42 (5x5) 1:5 Каюмов (Шалунов, Берёзкин) – 46:03 (5x5)
«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Александра Полунина наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
