Нападающий «Локомотива» Полунин оштрафован по итогам матча с ЦСКА за симуляцию

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА – «Локомотив». Встреча прошла в Москве в четверг, 18 сентября. Нападающий «Локомотива» Александр Полунин был оштрафован за симуляцию. Железнодорожники одержали победу со счётом 5:1.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Локомотива» Александра Полунина наказание по п.1.40. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».