Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА — Динамо Мн, результат матча 19 сентября 2025 года, счет 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

Гол Мёрфи принёс СКА победу в овертайме над минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

В основное время в составе СКА отличились Валентин Зыков и Бреннан Менелл. За минчан заброшенными шайбами отметились Алекс Лимож и Сергей Кузнецов. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник армейцев Тревор Мёрфи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с шестью очками после пяти встреч располагается на пятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лучший бомбардир СКА прямо сейчас — дебютант КХЛ. Кто такой Дишковский?
Лучший бомбардир СКА прямо сейчас — дебютант КХЛ. Кто такой Дишковский?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android