Гол Мёрфи принёс СКА победу в овертайме над минским «Динамо»

Сегодня, 19 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

В основное время в составе СКА отличились Валентин Зыков и Бреннан Менелл. За минчан заброшенными шайбами отметились Алекс Лимож и Сергей Кузнецов. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал защитник армейцев Тревор Мёрфи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл пять матчей, в которых набрал семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с шестью очками после пяти встреч располагается на пятой строчке Запада.