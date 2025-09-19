Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» высказался об удалении Зоркина за упавший на лёд браслет

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал удаление защитника команды Никиты Зоркина за упавший на лёд браслет во время матча с «Ак Барсом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«Какие санкции к Никите? Ему шайба попала в руку, я сам не знал об этих правилах, видимо, телефон, гаджет… Нет разницы… У нас нет командных трекеров, это его трекер, но и санкций не будет за удаление», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет. Арбитры решили, что найденный браслет принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.

