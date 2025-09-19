Скидки
Главная Хоккей Новости

Бенуа Гру прокомментировал победу «Трактора» над «Нефтехимиком»

Бенуа Гру прокомментировал победу «Трактора» над «Нефтехимиком»
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Юртайкин, Ди) – 04:25 (5x4)     1:1 Кадейкин – 07:31 (5x5)     2:1 Ливо (Светлаков) – 24:02 (5x5)     2:2 Надворный – 32:37 (5x5)     3:2 Дронов (Светлаков, Ливо) – 44:03 (5x5)    

«Хорошая победа для нас. Сегодня мы довольно медленно начали, но становились всё лучше и лучше по ходу матча. Крис Дриджер сегодня снова хорошо сыграл. Меня впечатляет «Нефтехимик», они создали на льду много хорошего. Глядя на их результаты с начала сезона, могу сказать, что это не случайность. Поэтому мы рады, что нам удалось добыть две победы в двух встречах с ними», — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

Челябинский клуб в нынешнем сезоне КХЛ сыграл семь матчей, в которых набрал 10 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с шестью очками после шести встреч располагается на шестой строчке Востока.

