Бенуа Гру прокомментировал победу «Трактора» над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Хорошая победа для нас. Сегодня мы довольно медленно начали, но становились всё лучше и лучше по ходу матча. Крис Дриджер сегодня снова хорошо сыграл. Меня впечатляет «Нефтехимик», они создали на льду много хорошего. Глядя на их результаты с начала сезона, могу сказать, что это не случайность. Поэтому мы рады, что нам удалось добыть две победы в двух встречах с ними», — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».
Челябинский клуб в нынешнем сезоне КХЛ сыграл семь матчей, в которых набрал 10 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с шестью очками после шести встреч располагается на шестой строчке Востока.
- 19 сентября 2025
