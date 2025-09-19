Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о поражении от «Трактора»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итог матча с «Трактором» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Юртайкин, Ди) – 04:25 (5x4)     1:1 Кадейкин – 07:31 (5x5)     2:1 Ливо (Светлаков) – 24:02 (5x5)     2:2 Надворный – 32:37 (5x5)     3:2 Дронов (Светлаков, Ливо) – 44:03 (5x5)    

«Болельщики сегодня увидели хорошую игру — быструю, агрессивную, было достаточно много моментов у тех ворот и у наших ворот. Хозяева выглядели более мастеровитыми в завершении голевых моментов. Нам нужно проявлять больше мастерства, хладнокровия. У нас большинство достаточно неплохо работает, но, к сожалению, в равных составах мы не очень много забиваем. Хотелось бы прибавить в этом компоненте. Игра была обоюдоострая: где-то хозяева имели больше моментов, в каких-то эпизодах инициативу перехватывали мы. Однако хозяева были сегодня настойчивее и, в общем-то, победили заслуженно», — приводит слова Гришина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Трактор» одержал третью победу подряд, одолев «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android