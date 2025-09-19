Главный тренер «Нефтехимика» Гришин высказался о поражении от «Трактора»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин подвёл итог матча с «Трактором» (2:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Болельщики сегодня увидели хорошую игру — быструю, агрессивную, было достаточно много моментов у тех ворот и у наших ворот. Хозяева выглядели более мастеровитыми в завершении голевых моментов. Нам нужно проявлять больше мастерства, хладнокровия. У нас большинство достаточно неплохо работает, но, к сожалению, в равных составах мы не очень много забиваем. Хотелось бы прибавить в этом компоненте. Игра была обоюдоострая: где-то хозяева имели больше моментов, в каких-то эпизодах инициативу перехватывали мы. Однако хозяева были сегодня настойчивее и, в общем-то, победили заслуженно», — приводит слова Гришина пресс-служба клуба.