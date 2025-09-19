Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Шестёркин двумя словами ответил, чего ожидает от «Рейнджерс» в новом сезоне

Игорь Шестёркин двумя словами ответил, чего ожидает от «Рейнджерс» в новом сезоне
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, чего ожидает от своей команды в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.

— Каковы ваши ожидания от «Рейнджерс» в этом сезоне?
— Кубок Стэнли, — приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

По итогам прошлого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Игорь Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.

Материалы по теме
«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина
«Фанаты «Рейнджерс» должны бояться». Что говорят в Америке о контракте Панарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android