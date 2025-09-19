Игорь Шестёркин двумя словами ответил, чего ожидает от «Рейнджерс» в новом сезоне

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, чего ожидает от своей команды в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.
— Каковы ваши ожидания от «Рейнджерс» в этом сезоне?
— Кубок Стэнли, — приводит слова Шестёркина журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.
По итогам прошлого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Игорь Шестёркин принял участие в 61 матче в регулярном чемпионате, в которых одержал 27 побед, пропуская в среднем 2,8 шайбы за игру.