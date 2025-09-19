Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Салавата» Козлов: до первого гола действовали хорошо, но мы должны держать удар

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (1:3) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«До первого гола играли неплохо. Были моменты, хорошо играли в обороне. Гол Ефремова? Хороший гол престижа в Казани, но в будущем мы должны исходить из другого, чтобы играть хорошо.

Нужно было действовать попроще. Сразу переходить в атаку, контролировать шайбу в атаке, а не отбрасываться. Это было моментами, но должно быть постоянно. До первого гола действовали хорошо. Мы должны держать удар, должны уметь играть в матчах, где контролируем шайбу или соперник перехватывает инициативу. У нас у всех есть план на игру до первого пропущенного гола, а дальше ребятам нужно проявлять характер.

Агафонову, думаю, помогали ребята влиться. Лишней информации мы ему не давали, парень провёл предсезонку с нами, имел игровую практику в ВХЛ. Для первой игры он смотрелся неплохо», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

