Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» — об усилении состава: у нас нет такой возможности

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал, как команда справляется с трудностями.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

– Как выйти команде из пике? Тренироваться. Посмотрите на наш состав: играли ребята 2007 года рождения в защите. Если учитывать травмированных, на подходе только Жаровский и Василевский. Жаровский тоже 2007 года рождения. Остальные выбыли надолго.

− Учитывая травмы, задумываетесь о приглашении новых игроков?
– У нас нет такой возможности.

– Вы считаете данную ситуацию для себя и команды оправданием? Или требуете по максимуму?
– Требуем по максимуму. Понимаем, через что сейчас ребята проходят, сегодня половина команды впервые сыграла в «зелёном дерби». Сейчас им нужно быстрее повзрослеть, чтобы мы начали выигрывать матчи. Отрезками мы играем неплохо, но потом допускаем детские ошибки. Всё приходит с опытом.

– Перед началом сезона вы осознавали, какие могут быть трудности?
– Это не трудности, это жизнь. Идёт омоложение команды, играют местные воспитанники. Щербаков и Агафонов сегодня играли впервые против Яшкина, Щербаков играл в топ-6. Для всех это опыт, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

