Главный тренер «Салавата Юлаева» — об усилении состава: у нас нет такой возможности

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Ак Барса» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рассказал, как команда справляется с трудностями.

– Как выйти команде из пике? Тренироваться. Посмотрите на наш состав: играли ребята 2007 года рождения в защите. Если учитывать травмированных, на подходе только Жаровский и Василевский. Жаровский тоже 2007 года рождения. Остальные выбыли надолго.

− Учитывая травмы, задумываетесь о приглашении новых игроков?

– У нас нет такой возможности.

– Вы считаете данную ситуацию для себя и команды оправданием? Или требуете по максимуму?

– Требуем по максимуму. Понимаем, через что сейчас ребята проходят, сегодня половина команды впервые сыграла в «зелёном дерби». Сейчас им нужно быстрее повзрослеть, чтобы мы начали выигрывать матчи. Отрезками мы играем неплохо, но потом допускаем детские ошибки. Всё приходит с опытом.

– Перед началом сезона вы осознавали, какие могут быть трудности?

– Это не трудности, это жизнь. Идёт омоложение команды, играют местные воспитанники. Щербаков и Агафонов сегодня играли впервые против Яшкина, Щербаков играл в топ-6. Для всех это опыт, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.