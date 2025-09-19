Скидки
Козлов назвал вызовом работу в «Салавате Юлаеве» после сокращения финансирования

Козлов назвал вызовом работу в «Салавате Юлаеве» после сокращения финансирования
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос о своём подходе к работе после сокращения финансирования клуба.

– Требования руководства к вам и команде снизились в связи с новыми вводными?
– Это вопрос к руководству.

– Вам, как тренеру, этот сезон поможет в плане роста?
– Для меня это вызов. Это моя работа. Есть так команда, какая есть. У нас есть хорошая команда, но мы должны научиться целостно играть все 60 минут.

– Насколько «Салават Юлаев» вырос на старте сезона?
– Пока мы находимся не на том уровне, на каком бы хотелось. Мы можем и должны играть лучше, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

