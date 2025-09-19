Скидки
Гатиятулин назвал матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» лучшим в сезоне по содержанию игры

Гатиятулин назвал матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» лучшим в сезоне по содержанию игры
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«Понимали, что соперник, скорее всего, отдаст нам шайбу, будет играть на контратаках. Так и получилось, ребята молодцы, мы провели ровно все 60 минут, это была командная победа. Хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что серия матчей была неудачная, но в каждой игре они нас поддерживали.

В предыдущих матчах после таких результатов появилась закрепощенность, это было заметно. Например, у Гриши Денисенко в Омске примерно с этой же позиции бросал и попал в девятку в более сложной ситуации, то сегодня бросал с центра, но попал во вратаря. Тем не менее, такие игры помогают, раскрепощают мы заостряли внимание на этом.

Был соблазн сыграть на эмоциях, но мы приняли решение сыграть строго, с постоянным давлением. По содержанию это одна из лучших игр в сезоне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

