Гатиятулин назвал матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» лучшим в сезоне по содержанию игры

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил победу над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Понимали, что соперник, скорее всего, отдаст нам шайбу, будет играть на контратаках. Так и получилось, ребята молодцы, мы провели ровно все 60 минут, это была командная победа. Хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что серия матчей была неудачная, но в каждой игре они нас поддерживали.

В предыдущих матчах после таких результатов появилась закрепощенность, это было заметно. Например, у Гриши Денисенко в Омске примерно с этой же позиции бросал и попал в девятку в более сложной ситуации, то сегодня бросал с центра, но попал во вратаря. Тем не менее, такие игры помогают, раскрепощают мы заостряли внимание на этом.

Был соблазн сыграть на эмоциях, но мы приняли решение сыграть строго, с постоянным давлением. По содержанию это одна из лучших игр в сезоне», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.