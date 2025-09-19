Скидки
Хоккей

Гатиятулин рассказал об отношении Яшкина к передаче капитанской нашивки Марченко

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отреагировал на слухи, что может вернуть капитанскую нашивку нападающему Дмитрию Яшкину. На сезон-2025/2026 капитаном был назначен Алексей Марченко.

– Как вам Алексей Марченко в роли капитана после шести игр?
– Я уже говорил, почему выбор пал на Алексея. Многие ребята достойны этого, у нас костяк, мы все друг другу помогаем.

– Вчера появились слухи, что вы можете вернуть Яшкину роль капитана.
– Первый раз об этом слышу. До меня такие разговоры не доходили.

– А сам Дмитрий не задавал вопросы?
– Мы ведь уже говорили про это, и с Димой тоже. Он – большой профессионал, по его игре и самоотдаче вообще вопросов не возникает. Идёт командная работа, – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

