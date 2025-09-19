Скидки
Гатиятулин: всегда на связи с руководством, и в хорошие периоды, и в неудачные

Гатиятулин: всегда на связи с руководством, и в хорошие периоды, и в неудачные
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) заявил, что чувствовал давление из-за неудачного старта, и рассказал о постоянной связи с руководством клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«Большую ответственность чувствовал в связи с тяжёлым стартом, и давление. Мы же видим, как нас поддерживают болельщики, как все ждали этой победы. С руководством мы всегда на связи – и в хорошие периоды, и в неудачные.

Решили немножко поменять сочетания, потому что видим, что не всё получается. Ребята приобретают уверенность, и будем нарабатывать эти розыгрыши, потому что большинство – это в первую очередь наработки. Сейчас времени для тренировок не так много, где-то теорией добираем. Будем искать возможность, чтобы максимально была практика», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

