Гатиятулин: всегда на связи с руководством, и в хорошие периоды, и в неудачные

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) заявил, что чувствовал давление из-за неудачного старта, и рассказал о постоянной связи с руководством клуба.

«Большую ответственность чувствовал в связи с тяжёлым стартом, и давление. Мы же видим, как нас поддерживают болельщики, как все ждали этой победы. С руководством мы всегда на связи – и в хорошие периоды, и в неудачные.

Решили немножко поменять сочетания, потому что видим, что не всё получается. Ребята приобретают уверенность, и будем нарабатывать эти розыгрыши, потому что большинство – это в первую очередь наработки. Сейчас времени для тренировок не так много, где-то теорией добираем. Будем искать возможность, чтобы максимально была практика», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.