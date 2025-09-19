Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер минского «Динамо» объяснил отсутствие Уэлле и Лайла в матче со СКА

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему в матче со СКА (2:3 ОТ) не сыграли защитники Ксавье Уэлле и Брэди Лайл.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

— Удаление в конце матча – это проблема в дисциплине?
— Наверное, он скажет, что не видел по времени. Но там можно было чуть пораньше шайбу вывести, успокоить игру, чтобы не было нервотрёпки. Такие простые вещи в стрессовой ситуации нужно доводить до конца.

— Почему Улле не поехал с вами на выезд?
— Травма у Лайла и у него. Думаю, следующую игру уже выйдут, чисто поберегли на будущее, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

