Главный тренер минского «Динамо» объяснил отсутствие Уэлле и Лайла в матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему в матче со СКА (2:3 ОТ) не сыграли защитники Ксавье Уэлле и Брэди Лайл.

— Удаление в конце матча – это проблема в дисциплине?

— Наверное, он скажет, что не видел по времени. Но там можно было чуть пораньше шайбу вывести, успокоить игру, чтобы не было нервотрёпки. Такие простые вещи в стрессовой ситуации нужно доводить до конца.

— Почему Улле не поехал с вами на выезд?

— Травма у Лайла и у него. Думаю, следующую игру уже выйдут, чисто поберегли на будущее, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.