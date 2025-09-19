Главный тренер «Ак Барса» — о Галимове: он делает много полезной работы, старается

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру нападающего казанского клуба Артёма Галимова на старте сезона-2025/2026.

«Галимов старается, понятно, и его это поддавливает, что нет пока голов. Он делает много полезной работы, старается, не соглашается с ситуацией, и наша задача ему также в этом помочь. Но сейчас мы попросили его концентрироваться на других моментов, а всё остальное придёт. Он умеет забивать, показал в прошлом сезоне.

Михаил Бердин молодец, сегодня в некоторые моменты не вступал в игру, однако в нужные моменты нас подтащил. При выборе вратарей учитываем разные факторы, в том числе историю противостояний. Разбираем, будем думать.

Жулин? Мы постоянно с ним говорили и летом, и сейчас объясняем, какие моменты нужно поправлять. Он показал, что может играть в КХЛ, и играть хорошо. Но пока ему не хватает стабильности в силу возраста и опыта. Поэтому отправили его за игровой практикой в Альметьевск. Посмотрим, проанализиуем матчи, может, он появится. Но Тимофей в любом случае в нашей обойме», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.