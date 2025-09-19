Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о работе с тренером Тертышным, отсутствовавшим последние две игры

Гатиятулин рассказал о работе с тренером Тертышным, отсутствовавшим последние две игры
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, как происходит общение с тренером казанского клуба Алексеем Тертышным, который отсутствовал последние две игры из-за болезни.

«Денисенко и Алистров добавились перед стартом сезона, поэтому приходится в играх проверять новые связки, игра диктует перемены. Ищем сочетания, которые в важные моменты матча будут работать лучше, чем соперники.

Алексей Тертышный с нами на связи, общаемся по видео. Несколько дней у него высокая температура, возможно, завтра-послезавтра уже присоединится к команде. Но большинством он так и занимается, а на месте уже мы сами объясняем. Либо я, либо Денис Ячменёв», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Видео
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android