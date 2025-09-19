«Они ковыряшечку — тык, и сил не потратили». Квартальнов — о матче со СКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от СКА (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Провели хорошую игру, но проиграли.

— Начали с 2:0, потом что – успокоились?

— Мы не успокоились, имели много шансов развить успех. Жизнь нас наказывает, к моментам надо относиться… Уважать соперника, там ребята тоже играют, имели массу моментов… Мы вроде забили в большинстве в самом начале, но потом было большинство, когда мы вообще не бросили по воротам. А соперник в первом большинстве бросил и ковыряшечка — тык, даже сил не потратили. Нам есть чему поучиться. Надо принимать простые решения, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.