Квартальнов: не сравнивайте меня с Ларионовым. Где он, где я
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после матча со СКА (2:3 ОТ) ответил на вопрос о сравнении с Игорем Ларионовым, возглавляющим клуб из Санкт-Петербурга.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4) 0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5) 1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4) 2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5) 3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)
— Вы с Ларионовым – одни из лучших выпускников воскресенского хоккея. Держите в голове, что соревнуетесь с земляком?
— Вы меня не сравнивайте с Игорем Николаевичем, где он, где я, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Оба специалиста родом из Воскресенска и начинали свою хоккейную карьеру в «Химике». Ларионов выступал за эту команду с 1977 по 1981 год. Квартальнов играл в составе «Химика» в период с 1982-го по 1984-й и 1986 по 1991 год.
Комментарии
