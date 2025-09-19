Квартальнов: не сравнивайте меня с Ларионовым. Где он, где я

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после матча со СКА (2:3 ОТ) ответил на вопрос о сравнении с Игорем Ларионовым, возглавляющим клуб из Санкт-Петербурга.

— Вы с Ларионовым – одни из лучших выпускников воскресенского хоккея. Держите в голове, что соревнуетесь с земляком?

— Вы меня не сравнивайте с Игорем Николаевичем, где он, где я, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Оба специалиста родом из Воскресенска и начинали свою хоккейную карьеру в «Химике». Ларионов выступал за эту команду с 1977 по 1981 год. Квартальнов играл в составе «Химика» в период с 1982-го по 1984-й и 1986 по 1991 год.