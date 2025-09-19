Скидки
Главный тренер СКА Ларионов оценил победу над минским «Динамо»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу над минским «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

— Непростая игра, вы всё видели. Болельщики поддерживали от начала до конца, в итоге вытянули очень сложный матч.

— Пришлось начинать с 0:2, что произошло в стартовые минуты?
— Мы не то что боялись соперника. Скорее, потеряли игровой ритм, пять дней паузы. Всегда лучше играть через день, а не отдыхать неделю. Хотели найти брешь в календаре «ВМФ», чтобы сыграть с ними товарищеский матч, но не смогли это сделать.

— До третьего периода не очень получалось давить на соперника в равных составах, это тоже отсутствие тонуса?
— Когда проигрываешь 0:2, это даёт сопернику большое психологическое преимущество. Соперник любит играть на контратаках, у него опытная оборона. Важная победа. Не самая красивая, но через такие матчи надо проходить. Команда не потеряла уровень ответственности. Пытаемся разыграть до верного вместо того, чтобы сыграть проще, довести шайбу до ворот, а там будут и отскоки, и добивания. Этот гол был следствием самого простого решения – бросок в сторону ворот, несчастный случай, шайба попала в защитника «Динамо», и счёт стал 2:2. Лучше проходить через такие испытания, чем выиграть 6:1, 6:2. Эта игра даёт возможность всё трезво оценить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

