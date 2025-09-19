Скидки
Игрок «Ак Барса» Сафонов: вчера посмотрел турнирную таблицу — первый раз такое увидел

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«Слава богу, что победили. Тренер нас похвалил. Будем считать, что сыграли хорошо. Надо работать дальше. Рано о чём-то говорить, это всего лишь одна игра. Но надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. Вчера посмотрел турнирную таблицу – первый раз такое увидел.

Хотел ли драться? Нет, я провёл чистый силовой приём, а соперник пошёл заступаться за своего. Пришлось ответить. Повезло с заброшенной шайбой? Везёт сильнейшим. Дай бог, чтобы так было», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

