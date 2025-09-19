Игрок «Ак Барса» Сафонов: вчера посмотрел турнирную таблицу — первый раз такое увидел
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4) 2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5) 3:0 Кателевский – 51:54 (5x5) 3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)
«Слава богу, что победили. Тренер нас похвалил. Будем считать, что сыграли хорошо. Надо работать дальше. Рано о чём-то говорить, это всего лишь одна игра. Но надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. Вчера посмотрел турнирную таблицу – первый раз такое увидел.
Хотел ли драться? Нет, я провёл чистый силовой приём, а соперник пошёл заступаться за своего. Пришлось ответить. Повезло с заброшенной шайбой? Везёт сильнейшим. Дай бог, чтобы так было», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 сентября 2025
-
00:00
- 19 сентября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:42
-
23:40
-
23:36
-
23:30
-
23:28
-
23:24
-
23:16
-
23:10
-
23:06
-
23:02
-
22:56
-
22:50
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:32
-
22:26
-
22:18
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:34
-
21:22
-
21:08
-
20:56
-
20:52
-
20:36
-
20:28
-
20:06
-
19:32
-
19:22
-
19:04