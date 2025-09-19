Игрок «Ак Барса» Сафонов: вчера посмотрел турнирную таблицу — первый раз такое увидел

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Слава богу, что победили. Тренер нас похвалил. Будем считать, что сыграли хорошо. Надо работать дальше. Рано о чём-то говорить, это всего лишь одна игра. Но надеюсь, что эта победа придаст нам уверенности. Вчера посмотрел турнирную таблицу – первый раз такое увидел.

Хотел ли драться? Нет, я провёл чистый силовой приём, а соперник пошёл заступаться за своего. Пришлось ответить. Повезло с заброшенной шайбой? Везёт сильнейшим. Дай бог, чтобы так было», – передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.