Ларионов оценил игру Заврагина в матче с «Динамо» Мн и объяснил, почему не играл Плешков

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после матча с минским «Динамо» (3:2 ОТ) высказался об игре вратаря армейцев Егора Заврагина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
0:1 Лимож (Пинчук, Кузнецов) – 01:05 (5x4)     0:2 Кузнецов (Мороз, Шипачёв) – 01:36 (5x5)     1:2 Зыков (Сапего, Хайруллин) – 10:58 (5x4)     2:2 Менелл (Голдобин, Галенюк) – 52:36 (5x5)     3:2 Мёрфи (Хайруллин, Воробьёв) – 61:43 (4x3)    

— Две пропущенные шайбы для Егора на старте игры. Почему Артемий сегодня не сыграл?
— Егор провёл потрясающий матч, в пропущенных шайбах его вины не было. У Плеша небольшое повреждение, случилось вчера на тренировке. Надеюсь, не сложное, два-три дня у него паузы, дальше посмотрим.

— До сих пор не определились с первым номером?
— Для этого есть сезон, надо посмотреть всех, кто в обойме. Три вратаря, мы изначально говорили, что эти ребята у нас росли, проходили через испытания. Пока говорить, кто первый, кто второй, кто третий, преждевременно. Сегодня Иванов играл за «ВМФ», дали ему игровую практику. Но он в обойме, не сомневаюсь, он будет с нами в следующей игре.

— В третьем периоде поменяли местами Голдобина и Гримальди, какая версия сочетания вам понравилась больше?
— Нужна динамика в каждом звене, решили кое-что передёрнуть. Давайте подождём ещё пару-тройку матчей. Нужно время, кто-то приехал поздно, кто-то пропустил матчи по болезни, по рождению ребёнка и так далее. Эти вещи мы не можем раскрывать, но, выходя на лёд, игроки понимают, что это спектакль, где надо забыть всё, что происходит вне льда, и дать максимум. А зрители оценят, это наш главный судья.

— Второй период выиграли по хитам, чем объясните это?
— «Динамо» начало агрессивно, мы им дали шанс с самого начала. Небольшая заминка опытного парня дала им большинство. Потом приходили в себя, во втором периоде надо было начинать играть в тело. Это тоже часть игры, когда команда может быть злой, неуступчивой. Эти качества тоже надо из себя доставать. Силовыми хотели завести команду. Эти маленькие детали дают возможность измотать соперника и в итоге выиграть матч.

— Вы с Квартальновым из Воскресенска, одни из самых знаменитых представителей школы «Химика». Держите это в голове при встречах друг с другом?
— Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Я уехал из города в 20 лет, имею право сказать, что я цсковец, «детроивец» или энхаэловец. Дело не в личных амбициях, а в команде. Мы, тренеры, должны быть на заднем плане. В конце дня не думаешь, кто стоит на другой лавке. Дима успешно работает в Минске, желаю ему успехов, только не в матчах со СКА.

— Лучшему игроку дают пиратскую шапку?
— Это треуголка Петра Первого. Очень важно, чтобы соединить традиции, историю и величие Петра. Чтобы команда равнялась на великих, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Главный тренер СКА Ларионов оценил победу над минским «Динамо»
