Игрок «Салавата» Родевальд высказался об удалении Зоркина за упавший на лёд фитнес-браслет

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд прокомментировал удаление защитника уфимской команды Никиты Зоркина за упавший на лёд браслет в матче с «Ак Барсом» (1:3).

«Первый раз вижу такое, но при этом не стоит забывать, что правило есть правило. Надо быть осторожнее в будущем. Могли бы удалить за подобное в Северной Америке? Не знаю, если честно. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Но, честно говоря, я даже не задумывался об этом, что такое возможно», – передаёт слова Родевальда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет. Арбитры решили, что найденный браслет принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.