Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Салавата» Родевальд высказался об удалении Зоркина за упавший на лёд фитнес-браслет

Игрок «Салавата» Родевальд высказался об удалении Зоркина за упавший на лёд фитнес-браслет
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд прокомментировал удаление защитника уфимской команды Никиты Зоркина за упавший на лёд браслет в матче с «Ак Барсом» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«Первый раз вижу такое, но при этом не стоит забывать, что правило есть правило. Надо быть осторожнее в будущем. Могли бы удалить за подобное в Северной Америке? Не знаю, если честно. Не уверен, что в НХЛ есть подобное правило. Но, честно говоря, я даже не задумывался об этом, что такое возможно», – передаёт слова Родевальда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, в концовке второй двадцатиминутки судьи нашли на льду посторонний предмет. Арбитры решили, что найденный браслет принадлежит кому-то из хоккеистов «Салавата». По итогу эпизода две минуты штрафа получил защитник Никита Зоркин за незаконное и опасное снаряжение.

Материалы по теме
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Видео
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android