Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Салавата Юлаева» Родевальд: очевидно, что мы не так хотели начать сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Родевальд: очевидно, что мы не так хотели начать сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд после поражения от «Ак Барса» (1:3) оценил старт сезона уфимской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

«В матче было много силовой борьбы, встреча получилась непростой. Думаю, нам необходимо добавлять именно в такой игре. Казань сегодня действовала лучше нас. Я слышал про «зелёное дерби», высокий темп, особая энергетика. Понимаешь, что каждая игра в Казани будет жёсткой, но вместе с тем именно в этих матчах хочется выиграть. Они победили в первом матче, надеюсь, что в следующий раз мы сможем переломить ситуацию.

Очевидно, мы не так хотели начать сезон. Сложно выделить одну проблему, которая стоит за этими результатами. Мы способны разобрать наши ошибки и улучшить игру, в первую очередь в атаке, действовать агрессивнее», – передаёт слова Родевальда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Видео
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android