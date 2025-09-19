Нападающий «Салавата Юлаева» Родевальд: очевидно, что мы не так хотели начать сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Джек Родевальд после поражения от «Ак Барса» (1:3) оценил старт сезона уфимской команды.

«В матче было много силовой борьбы, встреча получилась непростой. Думаю, нам необходимо добавлять именно в такой игре. Казань сегодня действовала лучше нас. Я слышал про «зелёное дерби», высокий темп, особая энергетика. Понимаешь, что каждая игра в Казани будет жёсткой, но вместе с тем именно в этих матчах хочется выиграть. Они победили в первом матче, надеюсь, что в следующий раз мы сможем переломить ситуацию.

Очевидно, мы не так хотели начать сезон. Сложно выделить одну проблему, которая стоит за этими результатами. Мы способны разобрать наши ошибки и улучшить игру, в первую очередь в атаке, действовать агрессивнее», – передаёт слова Родевальда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.