Сегодня, 19 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 19 сентября 2025 года:
«Амур» — «Сибирь» — 0:1;
«Автомобилист» — «Спартак» — 5:4 Б;
«Трактор» — «Нефтехимик» — 3:2;
«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1;
СКА — «Динамо» Мн — 3:2 ОТ.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.