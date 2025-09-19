Сегодня, 19 сентября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 19 сентября 2025 года:

«Амур» — «Сибирь» — 0:1;

«Автомобилист» — «Спартак» — 5:4 Б;

«Трактор» — «Нефтехимик» — 3:2;

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 3:1;

СКА — «Динамо» Мн — 3:2 ОТ.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд — по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго — перекрёстный формат.