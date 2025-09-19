Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 19 сентября 2025 года

Сегодня, 19 сентября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 сентября 2025 года:

«СКА-ВМФ» — «Зауралье» — 2:3 ОТ;
«Металлург» Нк — «Ростов» — 3:2;
«Динамо-Алтай» — «Буран» — 3:1;
«Сокол» — «Тамбов» — 3:0;
«Нефтяник» — «Звезда» — 7:1;
«Барс» — «Торпедо-Горький» — 2:3 Б;
«Челны» — «Химик» — 3:7;
«Динамо» СПб — «Рубин» — 1:0.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
