Результаты матчей МХЛ на 19 сентября 2025 года

В пятницу, 19 сентября, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 сентября 2025 года:

«Авто» — «Локо-76» — 1:0;

«Реактор» — «Снежные Барсы» — 5:0;

Академия Михайлова — Академия СКА — 0:1.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Напомним, в прошлом сезоне МХК «Спартак» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова, одержав победу над «СКА-1946» в седьмом матче финальной серии.