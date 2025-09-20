39-летний Евгений Малкин: однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о предстоящем сезоне-2025/2026 и о своей игре в предыдущих сезонах.

«Если это мой последний год в лиге, то я провёл здесь два десятка лет. Это уже неплохо. Я был рад быть «Пингвином» и выиграть три Кубка Стэнли. Хочу показывать свой лучший результат. Я однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет. Если это мой последний сезон здесь, хочу показать всё, что могу. Хочу показать свою лучшую игру», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026. В сезоне-2024/2025 Евгений набрал 50 очков (16+34) в 68 матчах регулярного чемпионата, в сезоне-2023/2024 — 67 очков (27+40) в 82 матчах.

Видео: Малкин и Ковальчук провели совместную тренировку