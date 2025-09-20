Скидки
Евгений Малкин высказался о возможности продолжения карьеры после сезона-2025/2026

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ответил на вопрос о возможности продолжения карьеры после наступающего сезона-2025/2026.

«Это зависит от того, как сложится сезон. Если мы будем играть здорово, я буду играть здорово, почувствую уверенность и покажу свою игру — почему бы не замахнуться на ещё один?» — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026. В сезоне-2024/2025 Евгений набрал 50 очков (16+34) в 68 матчах регулярного чемпионата.

Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда

39-летний Евгений Малкин: однозначно недоволен тем, как играю последние пару лет
