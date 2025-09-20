Генменеджер «Миннесоты» — о контрактных переговорах с Капризовым: мы любим этого парня

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин отреагировал на вопрос о ходе переговоров по новому контракту 28-летнего российского нападающего Кирилла Капризова.

«Эти переговоры носят конфиденциальный характер. Самое главное, что мы хотим подписать Кирилла. Он — игрок нашей команды. Мы хотим, чтобы он остался здесь. Мы работаем над этим.

На этот процесс можно посмотреть с двух сторон. Мы можем быть уверенными и оптимистичными, а можем просто кричать: «О нет». У нас с Кириллом отличные отношения, мы любим этого парня. Поэтому мы верим в успешный исход дела», — приводит слова Герина пресс‑служба НХЛ.

Нападающий Кирилл Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В прошедшем сезоне‑2024/2025 на его счету 56 очков (25+31) в 41 матче регулярного чемпионата и 9 очков (5+4) в шести играх плей‑офф. Действующее соглашение Кирилла с заработной платой $ 9 млн в год действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что российский форвард отклонил предложение «Миннесоты» на $ 128 млн за восемь лет (кэпхит — $ 16 млн).

