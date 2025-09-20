Евгений Малкин высказался о пробном контракте «Питтсбурга» с Марком-Андре Флёри

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал подписание клубом пробного контракта на одну игру с завершившим карьеру 40-летним голкипером Марком-Андре Флёри.

«Конечно, я счастлив. Я уже говорил, что надеюсь, что это не последняя его игра, может быть, он подпишет контракт ещё на год. Марк-Андре Флери — мой друг, и я рад сыграть с ним ещё одну игру. Он потрясающий парень, у него замечательная семья, и я рад выходить с ним на лед, конечно же», — приводит слова Малкина пресс-служба «Питтсбурга».

Ранее стало известно, что Марк-Андре Флёри сыграет за «Питтсбург» в товарищеском матче с «Коламбус Блю Джекетс» 27 сентября.