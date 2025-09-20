Карпухин: немного давление спало, выдохнем и пойдём поступательно забираться наверх

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе казанского клуба над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче чемпионата КХЛ. Игра состоялась накануне, 19 сентября, на стадионе «Татнефть-Арена».

– Команда эмоционально перезагрузилась победой в дерби после серии неудач?

– Конечно. Чувствуется, немного давление спало. Всем хочется выигрывать. Мы сейчас немножко выдохнем в этом плане эмоционально и уже пойдём поступательными шагами забираться наверх.

– Напряжение, которое было, спало и команда найдёт нужные кондиции?

– Надеюсь. Это важный успех для нас, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.