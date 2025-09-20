Карпухин: немного давление спало, выдохнем и пойдём поступательно забираться наверх
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о победе казанского клуба над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче чемпионата КХЛ. Игра состоялась накануне, 19 сентября, на стадионе «Татнефть-Арена».
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4) 2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5) 3:0 Кателевский – 51:54 (5x5) 3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)
– Команда эмоционально перезагрузилась победой в дерби после серии неудач?
– Конечно. Чувствуется, немного давление спало. Всем хочется выигрывать. Мы сейчас немножко выдохнем в этом плане эмоционально и уже пойдём поступательными шагами забираться наверх.
– Напряжение, которое было, спало и команда найдёт нужные кондиции?
– Надеюсь. Это важный успех для нас, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
