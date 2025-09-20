Карпухин — о «зелёном дерби»: наслышан, рад наконец-то поучаствовать. Чувствуется накал

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался по итогам матча чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

– Первое «зелёное дерби» для вас. Какие впечатления?

– Отличные! Чувствуется накал, никто не хочет уступать, проигрывать, здорово. Я называю каждую игру праздником, а дерби – это юбилей, можно сказать.

– Будучи игроком «Трактора», СКА, наверняка слышали про эти матчи, в лиге в целом их обсуждают. Побывав внутри, поняли, почему эти матчи выделяют среди прочих?

– Конечно. На самом деле, любое дерби – это очень ответственно и здорово. Это матчи, которые запоминаются. Особые эмоции получаешь, заряд. «Зелёное дерби» – это также значительная история. Был наслышан, приятно наконец-то поучаствовать самому.

– В «Тракторе» самое главное противостояние было с «Металлургом»?

– Мы матчи с «Автомобилистом» выделяли в уральское дерби. Также форму отдельную готовили, важные матчи были, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.