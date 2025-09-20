Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Карпухин — о «зелёном дерби»: наслышан, рад наконец-то поучаствовать. Чувствуется накал

Карпухин — о «зелёном дерби»: наслышан, рад наконец-то поучаствовать. Чувствуется накал
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался по итогам матча чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сафонов (Карпухин, Биро) – 30:33 (5x4)     2:0 Семёнов (Барабанов, Алистров) – 34:51 (5x5)     3:0 Кателевский – 51:54 (5x5)     3:1 Ефремов (Зоркин, Кузнецов) – 59:16 (5x4)    

– Первое «зелёное дерби» для вас. Какие впечатления?
– Отличные! Чувствуется накал, никто не хочет уступать, проигрывать, здорово. Я называю каждую игру праздником, а дерби – это юбилей, можно сказать.

– Будучи игроком «Трактора», СКА, наверняка слышали про эти матчи, в лиге в целом их обсуждают. Побывав внутри, поняли, почему эти матчи выделяют среди прочих?
– Конечно. На самом деле, любое дерби – это очень ответственно и здорово. Это матчи, которые запоминаются. Особые эмоции получаешь, заряд. «Зелёное дерби» – это также значительная история. Был наслышан, приятно наконец-то поучаствовать самому.

– В «Тракторе» самое главное противостояние было с «Металлургом»?
– Мы матчи с «Автомобилистом» выделяли в уральское дерби. Также форму отдельную готовили, важные матчи были, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Видео
«Ак Барс» прервал серию неудач, забрав «зелёное дерби». «Салават» — последний на Востоке!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android