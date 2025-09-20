Скидки
Карпухин рассказал о своих ожиданиях перед матчем с «Авангардом»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился ожиданиями от матча чемпионата КХЛ с «Авангардом». Игра состоится в воскресенье, 21 сентября.

– Следующий матч с «Авангардом». В Омске удалось найти ключи против команды Ги Буше, есть уверенность в своих силах?
– Игра на игру не приходится. Команды находятся в разных кондициях. Новый матч нельзя сравнить с предыдущим, делать какие-то выводы заранее, основываясь на результатах предыдущей игры. Новый день, новый матч. Сказать, что будет легко – такого не будет, с любым соперником такого не будет.

– Как сохранить победный настрой?
– Побеждать. Чтобы была уверенность – нужно чаще побеждать, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

