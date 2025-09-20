Скидки
Хоккей Новости

«Это будет особенное событие». Ротенберг — о Кубке Первого канала в Новосибирске

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал проведение Кубка Первого канала в Новосибирске.

«Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске! С 11 по 14 декабря сборная «Россия 25» сыграет в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Это будет особенное событие – впервые один из главных зимних турниров пройдёт в этом городе.

Благодарен тренерскому совету за оказанное доверие. Мы уже дважды побеждали на Кубке Первого канала и сделаем всё возможное, чтобы в третий раз подряд завоевать этот престижный трофей, история которого ведёт отсчёт с далёкого 1967 года. На лёд вместе с нами выйдут сборные Беларуси и Казахстана, ещё один участник будет объявлен позже.

Особенно важно, что сборная России играет не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в регионах. Для болельщиков это шанс увидеть команду вживую и почувствовать атмосферу большого хоккея, а для нас – ощутить мощную поддержку всей страны.

Новосибирск – город с большими хоккейными традициями. Здесь всегда собираются полные трибуны, здесь любят и уважают игру, создавая уникальную атмосферу на аренах. До встречи в декабре!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

