Артемий Панарин получил повреждение на тренировке «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил повреждение нижней части тела на тренировке команды. Об этом сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети X.

По словам главного тренера «Рейнджерс» Майка Салливана, форвард вернётся со дня на день. Уход с тренировки был мерой предосторожности.

Соглашение 33-летнего нападающего с командой с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2025/2026. Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с лета 2019 года. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету 91 (37+52) очко в 80 матчах.

Ранее Артемий Панарин прокомментировал возможное продление контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».