Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин получил повреждение на тренировке «Рейнджерс»

Артемий Панарин получил повреждение на тренировке «Рейнджерс»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил повреждение нижней части тела на тренировке команды. Об этом сообщает журналистка Молли Уокер на своей странице в социальной сети X.

По словам главного тренера «Рейнджерс» Майка Салливана, форвард вернётся со дня на день. Уход с тренировки был мерой предосторожности.

Соглашение 33-летнего нападающего с командой с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2025/2026. Артемий Панарин выступает за «Рейнджерс» с лета 2019 года. В регулярном сезоне-2024/2025 на его счету 91 (37+52) очко в 80 матчах.

Ранее Артемий Панарин прокомментировал возможное продление контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Материалы по теме
Артемий Панарин высказался о возможном продлении контракта с «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android