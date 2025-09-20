Скидки
Адмирал — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00 мск

«Адмирал» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 10:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 сентября, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и московским «Динамо». Игра начнётся в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Дальневосточный клуб после пяти проведённых матчей регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги набрал семь очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Московское «Динамо» с тремя очками в активе располагается на предпоследнем, 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

